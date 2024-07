Babiarz wywołał burzę, Boniek nie wytrzymał. Dosadne słowa po ceremonii otwarcia

Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu już na zawsze zapisała się w historii sportu . Francuzi postanowili pójść na całość i zorganizowali wydarzenie nad Sekwaną. Prowizoryczne trybuny pomieściły aż kilkaset tysięcy spragnionych spektakularnego widowiska kibiców. Sportowcy zaś zaprezentowali się fanom na pokładzie sporych rozmiarów barek. Głośno zrobiło się między innymi o rejsie Polaków. Ci niestety mieli pecha, ponieważ w momencie ich pokazywania zaparowała jedna z kamer . Był to efekt mocno padającego deszczu, który od godzin popołudniowych dawał się wszystkim we znaki.

Komentarz Babiarza podzielił Polaków. Internet „zapłonął”

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział dziennikarz, wywołując niemałą burzę wśród Polaków. Gorąco zrobiło się zwłaszcza na platformie X. "W kwietniu 2022 r. syn Johna Lennona po raz pierwszy zaśpiewał, dla Ukrainy, legendarny utwór "Imagine", który to utwór uważany jest jako hymn pokoju. W lipcu 2024 r. komentator sportowy TVP Przemysław Babiarz powiedział podczas otwarcia igrzysk w Paryżu, że to wizja komunizmu..." - napisał Cezary Kucharski.