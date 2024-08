Aż nie dowierzają. O Aleksandrze Mirosław mówi cały świat. A wszystko przez jeden wpis

Choć wspinaczka na czas (czyli popularny "speed") debiutuje na igrzyskach jako osobna konkurencja, rywalizacja w niej odbywała się już przed trzema laty, w Tokio. Wtedy była to jedna ze składowych, obok boulderingu i prowadzenia. W tamtych zmaganiach Mirosław zajęła czwarte miejsce .

Teraz, kiedy jej koronną konkurencję w programie wyodrębniono, z miejsca stała się faworytką do złotego medalu. Aspiracje potwierdziła w poniedziałek, kiedy to dwukrotnie poprawiła własny rekord świata. W pierwszym biegu uzyskała czas 6,21 sekundy, a w drugim - 6,06, zbliżając się do złamania nieosiągalnej - jak się dotąd wydawało - granicy 6 sekund. Nasza reprezentantka, mocno skupiona na celu, jakim jest olimpijski krążek nie rozmawiała po tych wyczynach z mediami. Wokół niej zrobiło się jednak bardzo głośno.