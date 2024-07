Awaria torpeduje igrzyska olimpijskie. Komitet Organizacyjny wydał komunikat

W dobie coraz bardziej zaawansowanej cyfryzacji właśnie przekonujemy się, jak gigantyczne skutki potrafi spowodować globalna awaria informatyczna . Tym razem to awaria jednego z produktów firmy Microsoft spowodowała piętrzące się problemy, które dotykają w zasadzie każdego sektora, bo dzisiaj cała "globalna wioska" jest w mniejszym lub większym stopniu scyfryzowana.

Obecna awaria, z którą mierzy się świat, w tym naturalnie także Polska, zakłóca działania w wielu sektorach. Nie inaczej jest w przypadku igrzysk olimpijskich, które za tydzień rozpoczną się we Francji . Problem jest tym bardziej uciążliwy, że to ostatni moment, by dopiąć wszystko na ostatni guzik.