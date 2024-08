Awaria i problem przed startem Aleksandry Mirosław. Potrzebna była pomoc

Nie było to dla mnie zaskoczeniem, bo mieliśmy jakieś swoje wyliczenia. Nigdy jednak nie biegniemy na rekord. Ola była jednak w znakomitej formie i te czasy to pokazały. W finałach było więcej koncentracji na samym biegu. Nigdy nie biega się też na maksa, bo to się nie sprawdza. Nam nie chodziło o to, o ile Ola pobije rekord, ale kiedy. Chodziło o to, by być przed wszystkimi

~ mówił Mirosław.