Awantura po występie Polaków na igrzyskach, jest nowy wątek. "Winny związek"

Polska posłała na letnie igrzyska olimpijskie 2024 w Paryżu czwórkę florecistów - Jan Jurkiewicza, Adriana Wojtkowiaka, Andrzeja Rządkowskiego oraz Michała Siessa. Głośno zrobiło się zwłaszcza o tym ostatnim, choć trudno tu powiedzieć, że stało się to wyłącznie ze względu na aspekt czysto sportowy.

Wszystko to dlatego, że podczas jednego z występów Siessa prawdziwą burzę swoją wypowiedzią wywołał komentator Eurosportu Jakub Zborowski. "Ja powiem krótko, tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierczym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością" - grzmiał, dając do zrozumienia, że jego zdaniem na IO zamiast Siessa powinien znaleźć się Leszek Rajski. W sieci pojawiła się fala wpisów w tej sprawie, a wielu internautów podkreślało fakt, że ojciec Michała Siessa, Cezary, jest wiceprezesem zarządu PZS. Reklama

Reklama Liczne powitania sportowców po powrocie z igrzysk olimpijskich w Paryżu. WIDEO / YELIM LEEAFPTVAFP / AFP

IO Paryż 2024. Zamieszanie po słowach Zborowskiego. Mocna riposta Siessa, odezwał się też Zieliński

Całej sprawie przyjrzał się dokładniej Dariusz Faron, dziennikarz portalu "WP SportoweFakty", który poprosił olimpijczyka o odniesienie się do słów Zborowskiego. Ten nie tylko tłumaczył ze swojej perspektywy zawiłości związane z obsadą kadry na igrzyska, ale też stwierdził wprost, że spodziewał się ataku ze strony dziennikarza.

Siess oświadczył, że otrzymywał od Zborowskiego nieprzyjemne wiadomości, wspomniał też o jeszcze jednym wątku. Swoje trzy grosze miał w całym kontekście dorzucić również Dariusz Zieliński, "mentor pana Jakuba", jak stwierdził florecista. "Dwa miesiące temu pan Zieliński także snuł insynuacje w mediach społecznościowych na mój temat, sugerując, że nie powinienem być powołany na igrzyska. Post miał bardzo wiele komentarzy. Ostatecznie pan Zieliński przeprosił mnie w wiadomości prywatnej i w komentarzu" - opisywał zawodnik.

Faron poprosił o odniesienie się do wypowiedzi florecisty obie wspomniane osoby. "Kierując się odpowiednimi wartościami, stanąłem tu w obronie drugiego człowieka" - orzekł Zborowski podkreślając jednocześnie, że pisał do sportowca "jako osoba prywatna". Stwierdził też, że przeprasza go, jeśli "ten poczuł się urażony". Reklama

Na koniec głos zabrał Zieliński. "Przeprosiłem go (Siessa - dop. red.) za swoją wypowiedź, przyznając, że było to niestosowne z mojej strony, ponieważ to nie on odpowiada za całą sytuację. Nie wycofałem się jednak z tego, co mówiłem o całym problemie" - stwierdził.

"To Polski Związek Szermierczy jest winien krytyki, jaka spadła na Michała Siessa, ponieważ ukrył wewnętrzny regulamin, o którym wiedziała tylko pewna grupa osób" - skwitował. Wygląda na to, że to nie ostatni raz, kiedy transparentność działań organizacji będzie znajdować się w ogniu krytyki.

IO Paryż 2024. Polskie szpadzistki wywalczyły olimpijski brąz

Polska podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobyła jeden medal w szermierce. Brąz zdobyły drużynowo szpadzistki w składzie Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk oraz Aleksandra Jarecka. Tu również nie zabrakło kontrowersji, bowiem ostatnia z wymienionych pań o mało co, a nie pojawiłaby się w stolicy Francji...

Igrzyska olimpijskie / INDRANIL MUKHERJEEAFP / AFP

Igrzyska olimpijskie / AFP