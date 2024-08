IO Paryż 2024. Afera wokół polskich związków sportowych. Szymon Hołownia zabrał głos

Gorzkie słowa pod adresem działaczy wypowiedziała także nasza późniejsza srebrna medalistka w kolarstwie torowym - Daria Pikulik . - Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. To nie jest tylko i wyłącznie nasza wina. Walczyłyśmy jak Mateusz Rudyk, do samego końca. Możemy być z siebie dumne za to co zrobiliśmy, za to jak wygląda nasza sytuacja. Nie mamy wsparcia. Nie mamy tak naprawdę czego potrzebujemy. Mamy naprawdę utalentowanych zawodników, tylko co można zrobić bez wsparcia? To na samym starcie podcina skrzydła - mówiła w rozmowie z TVP Sport.