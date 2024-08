Duże zamieszanie wokół poniedziałkowego (5 sierpnia) finału wolnych ćwiczeń kobiet w gimnastyce artystycznej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Poza zasięgiem rywalek były Brazylijka Rebeca Andrade (14.166 punktu i złoto) oraz Amerykanka Simone Biles (14,133 pkt i srebrny medal). Brązowy krążek pierwotnie miał trafić do Rumunki Any Barbosu, która osiągnęła 13,700 pkt, a na czwartej pozycji uplasowała się Jordan Chiles z USA (13,666 pkt).

Tuż po zawodach trenerka Amerykanki złożyła jednak protest, uważając, że poziom trudności elementów jej podopiecznej był większy, więc powinna mieć lepszy rezultat. Sędziowie przychylili się do tego i podnieśli wynik Chiles na 13,766 pkt, przerywając świętowanie Barbosu. Rumunka zeszła z płaczem, bo straciła medal "przy zielonym stoliku". Doszło jednak do zwrotu akcji w tej sprawie.

W sobotę Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie orzekł, że ta korekta sędziowska jest nieważna, bo protest został złożony o cztery sekundy zbyt późno . Trzeba to zrobić do minuty od zakończenia występu danej gimnastyczki.

Z nieba do piekła i z powrotem. Ana Barbosu medalistką olimpijską

Ostateczna decyzja co do wyników po tym orzeczeniu należała do wspomnianego związku. Wydał on już oświadczenie, w którym poinformował o przywróceniu Barbosie trzeciej lokaty. Na te wieści zareagował już Międzynarodowy Komitet Olimpijski.