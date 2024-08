Ależ wpadka Szpakowskiego w biegu Polaków. Wprowadził totalne zamieszanie

Dariusz Szpakowski znany jest przede wszystkim z komentowania piłki nożnej, ale relacjonuje także inne dyscypliny. W trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu można go usłyszeć podczas zawodów wioślarskich i kajakarskich , które rozgrywane są na Stade Nautique de Vaires-sur-Marne w podparyskiej miejscowości Vaires-sur-Marne. Komentator miał szczęście relacjonować jeden z czterech medali, zdobytych jak dotąd przez naszych sportowców, a konkretnie brąz wioślarzy. Nasza czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański sięgnęła bowiem po brąz. Teraz Szpakowski komentuje rywalizację kajakarzy i we wtorek nie ustrzegł się wpadki, która wprowadziła niemałe zamieszanie.

Igrzyska w Paryżu. Wpadka Dariusza Szpakowskiego. Pomylił się w wyścigu polskich kajakarzy

Jakub Stepun oraz Przemysław Korsak rywalizowali w biegu ćwierćfinałowym na 500 metrów, w którym dwa najlepsze zespoły awansowały bezpośrednio do półfinału . Biało-Czerwoni rozpoczęli spokojnie i po pierwszej części dystansu byli na czwartym miejscu, ale zanotowali fenomenalny finisz i na metę wpłynęli jako pierwsi, ale Dariusz Szpakowski widział to inaczej.

"Utrzymajcie to Panowie! Tak jest, awans z drugiego miejsca! Moim zdaniem będzie decydował fotofinisz, ale chyba drugie miejsce. Choć atakowali tam Hiszpanie również znakomicie, w końcu trzecia osada mistrzostw świata. Kanada pierwsza, to wiemy. I teraz pytanie poczekajmy jeszcze, bez nerwów, zaraz to sędziowie nam wyjaśnią" - komentował Szpakowski na antenie TVP Sport.