Ależ się rozpędził. Mateusz Rudyk przedłużył szanse na medal, jest awans

Mateusz Rudyk uzyskał 11. czas w kwalifikacjach do sprintu mężczyzn w kolarstwie torowym i tym samym został zestawiony w parze z Nowozelandczykiem Samem Daikinem. Awans do 1/16 finału dla reprezentanta Polski miał być obowiązkiem, jednak presja związana ze startami na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie jednemu zawodnikowi potrafiła pokrzyżować szyki.

Polak przebrnął przez tę fazę, a nawet dotarł do ćwierćfinału. Tam musiał już uznać wyższość Holendra Harrie Lavreysena. Nie oznaczało to jednak dla niego końca rywalizacji w Paryżu. Rudyk miał przed sobą jeszcze starty w innej konkurencji kolarstwa torowego - keirinie. I tam również udało mu się w pewnym stylu awansować do ćwierćfinału.

29-latek pojawił się na starcie w Paryżu w trzecim biegu, obok pięciu innych zawodników. Bezpośredni awans do półfinału gwarantowało miejsce w pierwszej czwórce, tak więc szanse na przedłużenie nadziei medalowych były całkiem spore. Losowanie było dla niego korzystne -startował jako szósty, a co za tym idzie, miał świetny przegląd sytuacji. A w keirinie potrafi być to jeden z czynników decydujących o sukcesie.

Rudyk świetnie rozegrał to taktycznie, zaatakował w odpowiednim momencie i finiszował na trzeciej pozycji. Pozwoliło mu to awansować bezpośrednio do półfinału keirinu.

Mateusz Rudyk / INTERIA.PL