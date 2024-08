Aleksandra Mirosław zapytana o mieszkanie za medal. Tego nie mogła ujawnić

Aleksandra Mirosław, podobnie jak indywidualne srebrne medalistki z igrzysk olimpijskich w Paryżu, otrzyma w nagrodę mieszkanie. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas bardzo często pytana jest o to, co wie o otrzymanym w nagrodę lokum i wydaje się, że o jednej rzeczy wciąż nie może nic powiedzieć. Póki co, deweloper ma to przed nią i pozostałymi zawodniczkami ukrywać.