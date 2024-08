Aleksandra Mirosław zapewniła Polsce jedyne złoto w Paryżu

Nie ulega wątpliwości, że patrząc ogólnie, wyniki polskich sportowców podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu były rozczarowujące. Łącznie nasi reprezentanci wrócili do ojczyzny z zaledwie dziesięcioma medalami. Powodów do wstydu z pewnością nie miała jednak Aleksandra Mirosław. Była ona jedną z faworytek we wspinaczce sportowej, ale jej wyniki przebiły wszelkie oczekiwania. Polka sięgnęła po złoto - a Aleksandra Kałucka po brąz - a po drodze dwukrotnie (!) pobiła rekord świata. 30-latka w pewnym sensie uratowała honor biało-czerwonych, bo jako jedyna okazała się najlepsza w swojej konkurencji.