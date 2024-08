Aleksandra Mirosław otworzyła się po igrzyskach. Zwróciła się do psycholog Igi Świątek

Aleksandra Mirosław ma za sobą absolutnie wyjątkowe dni. Polka jako jedyna zdobyła dla naszego kraju złoty medal podczas zakończonych niedawno igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mało tego, dwukrotnie poprawiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas. Teraz, już po powrocie do ojczyzny, Mirosław opublikowała podsumowanie turnieju, w którym podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w odpowiednie przygotowanie jej do zawodów.