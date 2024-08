W Paryżu zasady są już inne - wspinaczka sportowa jest odrębną, medalową konkurencją, co stanowiło świetną wiadomość dla Oli Mirosław. Nie ma większej faworytki do złota, aniżeli aktualna rekordzistka świata. Już w eliminacjach 30-latka pozostawiła konkurencję daleko w tyle, notując dwa kosmiczne starty .

Bezbłędny start Aleksandry Mirosław. Polka już o krok od medalu

Polka w pierwszym biegu zanotowała czas 6.21 s, a w drugim jeszcze go poprawiła, na 6.06. Oba były naturalnie nowymi rekordami świata. Rozstawiona z "jedynką" przystąpiła w środę do rywalizacji w ćwierćfinale. Pierwszą rywalką na drodze do olimpijskiego złota była Hiszpanka Leslie Romero Perez. Awans do półfinału miał być jedynie formalnością. A Aleksandra Mirosław znów nie zawiodła.