Alarm w Paryżu. Tylko 60 proc. szans na start. Już grzmią o "braku szacunku"

Do pierwszego kontaktu triathlonistek i triathlonistów z Sekwaną na igrzyskach olimpijskich w Paryżu miało dojść w niedzielę. Wówczas zaplanowano treningi, ale nie mogły one się odbyć ze względu na zły stan jakości wody. Wpływ na to miały intensywne opady deszczu, które dotarły do Paryża w poprzednich dniach. Sama idea rozgrywania triathlonu w Sekwanie od początku budziła wątpliwości, właśnie pod kątem zanieczyszczenia rzeki. Teraz okazuje się, że były one słuszne. Organizatorzy musieli bowiem odwołać nie tylko niedzielne treningi, ale także te poniedziałkowe. We wtorek miały odbyć się pierwsze zawody, w których udział mieli wziąć panowie, ale i te nie doszły do skutku.

