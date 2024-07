Afera w TVP. Anonimowy informator odsłania sensacyjne kulisy. "Babiarz oszukał"

O telewizji publicznej od dłuższego czasu nie sposób mówić bez kontekstu politycznego. Kiedy jesienią w kraju zmieniła się ekipa rządząca, było jasne, że w TVP nadchodzi czas gruntownych przetasowań kadrowych. Musiały one dotknąć także redakcję sportową.

Jednym z tych, którzy pracę przy Woronicza tracą z automatu, miał być Przemysław Babiarz kojarzony mocno z poprzednią władzą. Jak czytamy w omawianym materiale, warunkiem pozostania doświadczonego komentatora w TVP miało być jego odcięcie się od polityki. Miał interesować go wyłącznie sport.

- Te ustalenia zapadły w styczniu i wydawało się, że to się jakoś poukładało. No i wydawało się aż do ostatniego piątku. Babiarz moim zdaniem oszukał Kubę Kwiatkowskiego. Nie dotrzymał umowy - mówi w rozmowie z Onetem pracownik Telewizji Polskiej, nieprzedstawiony z imienia i nazwiska.