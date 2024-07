A jednak, los Babiarza już przesądzony. Media: TVP podjęła ostateczną decyzję

Według doniesień "PS" kojarzony nieodłącznie ze zmaganiami lekkoatletycznymi i pływaniem ekspert nie zostanie przywrócony do pracy i wróci do kraju. Ostateczna i jakże bolesna dla fanów Przemysława Babiarza decyzja miała zapaść w czwartek 31 lipca, a więc w przeddzień pierwszych zmagań lekkoatletycznych w Paryżu.

Wielu sportowców, dziennikarzy i kibiców do samego końca wierzyło, że decyzję TVP da się jeszcze zmienić. W tym celu przedstawiciele dwóch pierwszych wymienionych grup wystąpiły ze specjalnym listem wyrażającym solidarność z Przemysławem Babiarzem . Wszystko wskazuje na to, że nie przyniósł on jednak oczekiwanego rezultatu.

Media: To koniec. Babiarz wraca do Polski

- Według naszych nieoficjalnych informacji z Woronicza, nic to nie pomogło. W czwartek we Francji rozpoczynają się zmagania lekkoatletów, które zwykle komentował Babiarz, ale tym razem nie będzie go nawet w Paryżu, bo opuści Francję i wróci do Polski - informuje "Przegląd Sportowy Onet".