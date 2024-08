84-letni polski kibic otrzymał telefon... Tego się nie spodziewał

- Najlepiej wspominam mundial w Argentynie. Myślałem, że przebije ją Brazylia, ale jednak nie. Inna sprawa, że do Argentyny poleciałem na miesiąc, a zostałem na trzy. Dużo jeździłem i zwiedzałem. Zajrzałem też do kasyna, ale po jednym dniu mnie stamtąd wyciągnęli - uśmiecha się Bobowski.

"Bobo", król polskich kibiców, zjawił się w Paryżu

Do Paryża przyjechał na ponad tydzień. W planach miał głównie kibicowanie polskim siatkarzom oraz siatkarkom. Zapewnia, że tak długie wyjazdy w ogóle go nie męczą .

- Podoba mi się w Paryżu, ale głową już jestem przy kolejnych mistrzostwach świata w Kanadzie. Meksyku i Stanach Zjednoczonych. To jest za dwa lata, a później zobaczymy. Cały czas proszę Boga tylko o zdrowie. Nawet pieniądze nie są ważne, tu damy radę. Tylko zdrowie musi być. Chęci i pasji mi nie brakuje, bo to właśnie sport mnie trzyma przy życiu. To mnie buduje. Żyję od meczu do meczu - dodaje.