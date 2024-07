- Robię to wszystko także dla mojej 90-letniej mamy, w ten sposób dziś może nacieszyć wzrok wszystkim, co publikuję - dodała, dzieląc się ze mną swoją wizytówką z dopiskiem "Olympic Super Fan". - Tak, ja nie jestem kibicem, tylko superkibicem - śmiała się bohaterka, dla której przybycie do Paryża to także hołd oddany obu swoim babciom, które miały francuskie pochodzenie.