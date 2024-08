20-letnia klątwa trwa, Katarzyna Wasick blisko medalu. Zabrakło setnych

Paryż, Londyn, Rio de Janeiro, Tokio, teraz Paryż - sporo było tych czwartych miejsc, nadziei w finałach, a jakoś polski dorobek sześciu krążków nie mógł się powiększyć. I teraz, po 20 latach, pojawiła się szansa, by tę złą passę przełamać. W rywalizacji na 50 m stylem dowolnym miała dokonać tego Katarzyna Wasick, weteranka w polskiej ekipie, dla której to już piąte igrzyska. I jak kiedyś Artur Wojdat, a później Otylia Jędrzejczak, też miała stanąć na podium w kraulu. Skończyła piąta, do medalu zabrakło 13 setnych...