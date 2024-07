14 setnych sekundy polskich bliźniaków. Znakomite finisze, cel zrealizowany

Niedawno wspólnie świętowali 20. urodziny, we wtorek wspólnie awansowali do półfinału olimpijskich zmagań na 200 metrów motylkiem. Michał, a później Krzysztof Chmielewscy popłynęli niemal tak samo, jeszcze na ostatnim nawrocie w swoich wyścigach byli dość daleko. Ale efekt osiągnęli znakomity, niemal z identycznymi czasami pewnie awansowali do wieczornych półfinałów. Szybszy był Michał, łącznie uzyskał siódmy wynik - 1:55.28, zajął drugie miejsce w drugim wyścigu. Krzysztofowi zmierzono 1:55.42, to dziewiąty wynik eliminacji.