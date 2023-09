Katarzyna Jonaczyk pojawiła się już w czterech edycjach programu Polsatu. - Zaczęło się dość niewinnie. Pierwszy raz przyjechałam do drugiej edycji. Dla przygody, dla zabawy - wspomina Katarzyna Jonaczyk. Zajawka była tak duża, że trenerka personalna i nauczycielka gimnastyki wystąpiła jeszcze w czwartej i piątej serii "Ninja Warrior Polska", a w sezonie 7 dotarła aż do finału programu, gdzie okazała się najlepszą zawodniczką. Otrzymała tytuł Last Woman Standing! Teraz liczy na więcej... chce osiągnąć najlepszy czas na torze eliminacyjnym i ścigać się na Power Tower. To nie udało się jeszcze żadnej kobiecie. Czy nowa Mistrzyni Świata osiągnie kolejny sukces? Odpowiedź na to pytanie już we wtorek 26 września o godz. 20:05 na antenie Polsatu.