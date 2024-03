Tego na pewno nie wiedzieliście o programie Polsatu... Ninja Warrior Polska w liczbach!

"Ninja Warrior Polska" to światowy fenomen, który od ponad 25 lat nie schodzi z ramówek telewizyjnych na całym świecie. W programie wysportowani zawodnicy mierzą się z niezwykle trudnym i pomysłowym torem przeszkód. W Polsce program zadebiutował w Telewizji Polsat 3 września 2019 roku i od tego momentu niezmiennie gości na ekranie we wtorkowe wieczory, a widzowie mogą oglądać sportowe zmagania w najlepszym wydaniu!

CASTING

Przez ostatnie lata w castingu do programu wzięło udział niemal 2,5 tyś zawodników! Do dalszego etapu zakwalifikowało się zaś 1469 osób, których widzowie mogli podziwiać na szklanym ekranie. Wyzwanie podjęło 1138 mężczyzn i 331 kobiet. Najwięcej zawodniczek mogliśmy podziwiać w edycji 4. Wówczas na torze stanęły aż 54 kobiety.

WIEK NIE MA ZNACZNIA

ELIMINACJE

Pierwszym etapem rywalizacji w programie jest tor eliminacyjny, który w każdej edycji wygląda nieco inaczej. 10 osób z każdego odcinka, które pokonają tor w najszybszym czasie awansuje do półfinału. W dotychczasowych 8 edycjach programu tor eliminacyjny ukończyło łącznie 490 osób. Najszybszy z nich na tym etapie rywalizacji był znany wszystkim fanom ninja - Paweł Murawski! Weteran programu w ostatniej edycji niemal przefrunął nad torem osiągając historyczny czas 41 sekund i 80 setnych sekundy (link do występu Pawła Murawskiego: https://www.youtube.com/watch?v=HxVJOtg8lx4 )

POWER TOWER

Dotychczas odbyło się 30 pojedynków na Power Tower, które podgrzały emocje do czerwoności! Zawodnikiem, który najwięcej razy zakwalifikował się do wyścigu na tej przeszkodzie był Michał Grochoła, który podjął 4 próby zdobycia złotego biletu. Niestety mimo kilku prób udało mu się tylko raz ominąć etap półfinałowy. Kolejnym zawodnikiem, który zapisał się w historii programu jest Jan Tatarowicz, który trzykrotnie ścigał się na Power Tower. W jego przypadku bilans wygranych jest lepszy ponieważ Jan wygrał 2 na 3 pojedynki.

Najszybszy na Power Tower był za to inny utytułowany zawodnik - Last Man Standing 4 i 5 edycji Igor Fojcik. Czas w którym w 4. sezonie pokonał przeszkodę - 00:27:80 dotychczas nie został pokonany! Dorównał mu jedynie Damian Drzewiecki, który w 7 sezonie osiągnął ten sam wynik co do setnej sekundy! (link do występu Igora na Power Tower: https://www.youtube.com/watch?v=2rQIOLvSI_c&t=11s)