Sportowa rywalizacja w końcowej fazie. Już we wtorek najlepsi z najlepszych 8. sezonu "Ninja Warrior Polska" stoczą walkę w wielkim finale. A jest o co walczyć! Dla pierwszego w Polsce zdobywcy Góry Midoriyama przewidziane jest bezcenne trofeum Shurikena i nagroda główna w wysokości 200 tysięcy złotych!

W przypadku niepowodzenia zawodnik lub zawodniczka, który dojdzie najdalej, lecz nie zdobędzie szczytu Midoryama, zdobędzie tytuł Last Warrior Standing i 30 tysięcy złotych! Na zawodniczkę, która nie zdobędzie tytułu Last Warrior Standing, ale będzie najlepsza z kobiet, czeka tytuł Last Women Standing i nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych!