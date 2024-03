Ogromne emocje na starcie rywalizacji w „Ninja Warrior Polska”. Siła przyjaźni pokonała chęć zwycięstwa.

Słowami słynnego już sportowego hymnu Ninja Warrior Polska rozpoczął się 1 odcinek programu Polsatu. Piosenkę napisaną przez zawodnika Józefa Panusia w brawurowy sposób wykonała Bum Bum Orkestar! Po szybkim przypomnieniu przez prowadzących zasad programu rozpoczęła się rywalizacja na torze!

Eliminacje

Tor eliminacyjny postanowił wykorzystać każdy centymetr mięśni zawodników! Składał się z sześciu wymagających przeszkód: bieg parkourowca, zjazd na linie, ruchome dachy, droga rowerowa, rzut pierścieniem oraz niezmienna we wszystkich sezonach krzywa ściana której pokonanie sygnalizuje naciśnięcie przez zawodnika buzzera. Reklama

W tym odcinku widzowie mogli zobaczyć występy różnorodnych i zdecydowanie kontrastujących ze sobą zawodników. Ścigali się ze sobą najmłodsi z najstarszymi, najniżsi z najwyższymi itd., a Karolina Gilon sprawdzała co decyduje o sukcesie na torze. Czy wzrost faktycznie ma znaczenie? Okazuje się, że zdecydowanie nie, a pokazał to pojedynek między Aleksandrem Waszkiewiczem, a Patrykiem Szymańskim. Ten drugi to jeden z najwyższych zawodników w historii programu, bo mierzący aż 205 centymetrów! Wzrost nie zaprowadził go jednak ku zwycięstwu, Patryk odpadł na trzeciej przeszkodzie. Jego przeciwnik Aleksander ze swoimi 166 centymetrami wzrostu zameldował się zaś w półfinale.

Widzowie mogli zobaczyć również zmagania na torze popularnych w internecie braci Neffati - Jemela i Jamila. Bliźniacy, którzy swoimi materiałami wideo podbili TikToka chcieli sprawdzić który z nich zajdzie dalej. Okazało się, że zarówno w życiu jak i na torze wszystko robią tak samo. Zdyskwalifikowała ich ta sama przeszkoda i w mokrych podkoszulkach pożegnali się z dalszą rywalizacją na torze! Reklama

Ninja Warrior Polska / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

W etapie eliminacji wspaniale poradziły sobie za to kobiety. Komentatorzy Jurek Mielewski i Juras byli pod ogromnym wrażeniem formy m.in. Magdaleny Sobesto. 31-latka z Wieliszewa po raz czwarty zgłosiła się do programu - wiem, że mam tą siłę i mam tą moc, ale ten tor naprawdę onieśmiela - skomentowała zawodniczka... i z tym pierwszym miała rację, bo w wielkim stylu ukończyła tor eliminacyjny i zameldowała się w półfinale!

Bardzo dobry występ należał także do Pauli Kulig oraz Kai Soboń. 28-letnia influencerka znana z kanału Dźwigaj Dziewczyno co prawda nie ukończyła toru, ale zaszła na tyle daleko, że stanęła przed szansą wejścia do finału.

Reklama Kamil Syprzak na torze Ninja Warrior Polska. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Power Tower

Najszybsi w eliminacjach okazali się weterani toru Grzegorz Niecko oraz Jan Tatarowicz i to oni stanęli do walki o złoty bilet do wielkiego finału na przeszkodzie Power Tower. Pojedynek wzbudził ogromne emocje komentatorów bowiem zawodnicy to prywatnie najlepsi przyjaciele, zawsze wspierają się i dopingują się nawzajem. Panowie zaskoczyli wszystkich nie zaczynając wyścigu bezpośrednio po dźwięku sygnalizującym start, a zamiast tego uściskali się. Podczas pojedynku szli łeb w łeb i gdy obaj pokonali przeszkodę nie rzucili się na przycisk, który poprowadziłby ich do finału, a zagrali w kamień, papier, nożyce. W zabawie lepszy okazał się Jan Tatarowicz i to on ominie etap półfinałowy. Komentatorzy oraz Karolina Gilon byli wzruszeni siłą przyjaźni jaka łączy tych dwóch zawodników! Reklama

Ninja Warrior Polska / materiały prasowe / materiały prasowe

Półfinał

Etap półfinałowy składał się z pięciu przeszkód sprawdzających koordynację ruchową oraz siłę: monety, motylki, ruchomy drążek nazywany także łososiem, gra w kości oraz ostatnia przeszkoda - mini mido, czyli 7-metrowa lina po której trzeba wspiąć się na szczyt komina.

Rozgrywkę półfinałową rozpoczęła Paula Kulig. 27-latka pokazała wspaniałą wolę walki, niestety nie udało jej się pokonać wszystkich przeszkód. Ten sam los spotkał Kaję Soboń. Aleksandrowi Waszkiewiczowi zabrakło zaś 1 metra do pokonania na mini mido. - zabrakło techniki wspinania na linie - podsumował Juras. Kolejnych zawodników, w tym Magdę Sobesto zdyskwalifikowała przeszkoda o nazwie "kości". Jedynie trzech niesamowicie sprawnych ninja ukończyło ten etap naciskając lśniący buzzer.

Jan Tatarowicz / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Finaliści

W finale zameldowali się weterani Tomasz Zaorski i Grzegorz Niecko, debiutujący w programie Andrzej Buczyk oraz zdobywca złotego biletu Jan Tatarowicz!