Ninja Warrior Polska: Weterani show ze zmiennym szczęściem

Kto pierwszy? Na torze pojawił się Jan Moksik. Dyrektor ds. technicznych przyjechał do programu z Rybnika. Na trybunach dopingowała go rodzina, ale to nie wystarczyło. 48-latek, dla którego był to drugi występ w show, pogubił się już na pierwszej przeszkodzie. Popełnił błąd i dotknął konstrukcji. - W ostatniej chwili zmieniłem zdanie. Masakra - skomentował po wszystkim zawodnik. Potem było już tylko lepiej - na torze pojawił się m.in. Teofil Deciuk. Weteran programu w swoich różowych spodenkach przynoszących szczęście już po minucie i 4 sekundach przywitał się z prowadzącymi na Krzywej ścianie. Brawo!