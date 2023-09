Czwarty odcinek Ninja Warrior Polska zostanie zdominowany przez płeć piękną. Na torze zobaczymy debiutującą w programie Klaudię Kołodziejczyk, znaną w przestrzeni internetowej jako "Sheeya". O awans do półfinału będzie rywalizowała m. in, z Karoliną Brzuszczyńską ("Way of Blond") oraz jej narzeczoną Agnieszczką Skrzeczkowską. Swoją aktualną formę sprawdzi również "Last Woman Standing" 7. edycji Ninja Warrior Polska - Katarzyna Jonaczyk.