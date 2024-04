Najlepsi z najlepszych na torze Ninja. Komentował Tomasz Hajto!

Eliminacje

W etapie eliminacji niespodziewanie na torze pojawił się Tomasz Hajto, były reprezentant Polski oraz legenda klubu piłkarskiego Schalke 04 Gelsenkirchen. Obecnie ekspert piłkarski i komentator, którego zabawne wypowiedzi, powtarzane później przez kibiców nazywa się "hajtkami". Jego najsłynniejszym z powiedzeń jest "truskawka na torcie", która została wypowiedziana podczas meczu Polska - Czarnogóra. Reklama

Komentator relacjonował przejście toru przez Maksyma Riznyka, 30-letniego trenera kalisteniki, który po dłuższej przerwie wrócił na tor. Niestety poległ na trzeciej przeszkodzie, zaliczając upadek do wody. Hajto typował, że z tą przeszkodą mógłby poradzić sobie Kamil Glik, Kamil Grosicki czy Wojciech Szczęsny. Sam jednak nie podjąłby się przejścia. - Duże wyzwanie, żeby ten tor przejść! - przyznał.

Po raz pierwszy swoich sił na torze "Ninja Warrior Polska" spróbował za to Jakub Kucner. Fotomodel, prezenter telewizyjny, trener personalny i aktor, któremu drzwi do medialnej kariery otworzyły sukcesy w konkursach piękności - w 2017 r. został Misterem Polski. Jakub miał okazję przetestować swoje taneczne umiejętności w 9. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" gdzie odpadł tuż przed półfinałem. Tym razem przyszedł czas na sprawdzenie sprawności na torze przeszkód. Niestety trudności pojawiły się już na drugiej przeszkodzie, której przejście zakończyło się upadkiem do wody. - Szybko rzucił się na ten stożek, tylko zapomniał się troszeczkę obrócić podczas tej jazdy, aby bezpiecznie lądować... - podsumował Juras. Reklama

Dalej widzowie mogli podziwiać występy tych najbardziej wysportowanych - tor w świetnym czasie pokonali i zameldowali się na host tower - były wrestler Oskar Haracz, fizjoterapeuta i model Michał Baryza, kulturysta Michał Grygowicz, 25-letnia instruktorka wspinaczki Kinga Kluska-Cyba, dawno niewidziany na torze Mateusz Skrodzki, finalista ósmego sezonu Mariusz Bulandra i Last Warrior Standing dwóch sezonów programu Igor Fojcik.

Prosto z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w programie zameldował się tancerz Michał Danilczuk. Taneczny partner Maffashion występował już w poprzedniej 8. odsłonie formatu, wówczas wykazał się ogromnymi sportowymi umiejętnościami, ale zabrakło szczęścia. Niestety tym razem historia się powtórzyła i Michał wpadł do wody na drugiej przeszkodzie. Zaraz po nim na starcie pojawił się Paweł Danilczuk, który do tej pory tylko dopingował brata. Kierowca rajdowy, wicemistrz polski w klasie N pokazał się z bardzo dobrej strony, pokonując brata, wyeliminowała go dopiero przeszkoda czwarta. Reklama

Wiele emocji przyniosło przejście toru przez Mariolę Latawską, debiutantka z Krakowa dotarła do czwartej przeszkody, wpadła do wody na tym samym etapie co Rafał Kasielski w miejscu, które dawało kwalifikację do półfinału. Po wideo weryfikacji sędziowie poinformowali, że to zawodniczka miała lepszy czas i to ona awansuje do kolejnego etapu rywalizacji.

Tomasz Hajto / Ninja Warrior Polska / materiały prasowe

Power Tower

Do pojedynku na Power Tower zakwalifikował się - Mateusz Skrodzki i Igor Fojcik. Obaj zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. W wielkim stylu w czasie zaledwie 29 sekund przeszkodę pokonał Igor Fojcik, który w sezonie 8. sensacyjnie odpadł w etapie eliminacyjnym, teraz wrócił do formy sprzed paru lat. - Fajnie, że jestem z powrotem! - podsumował.

Półfinał

Po pojedynku na Power Tower Mateusz Skrodzki poinformował o kontuzji. Podczas upadku zerwał więzadła - nie dałbym rady w stu procentach wykorzystać swojego potencjału, który przygotowałem na ten występ - stwierdził ze smutkiem. Tym samym zrezygnował z etapu półfinałowego, dając tym samym szansę Rafałowi Kasielskiemu na powrót na tor. Niestety zawodnikowi nie udało się dotrzeć do końca etapu. Reklama

Finaliści

W wielkim finale zameldowali się: ze złotym biletem Igor Fojcik oraz po kapitalnym występie w półfinale: Mariusz Bulandra, Szymon Olpiński oraz Oskar Haracz.

Od lewej: Jerzy Mielewski, Karolina Gilon i Łukasz Jurkowski / Ninja Warrior Polska / materiały prasowe