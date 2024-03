Królowa jest tylko jedna.. i jest nią Katarzyna Jonaczyk! Pierwsza zawodniczka w historii ukończyła tor półfinałowy w „Ninja Warrior Polska”

ELIMINACJE

Czwarty odcinek zmagań na torze był zdecydowanie zdominowany przez kobiety! Ambitne, szybkie, zwinne i niezwykle zdeterminowane aby osiągnąć sukces zawodniczki dały z siebie wszystko. Kilka z nich stanęło na torze po raz pierwszy i od razu pokonało etap eliminacyjny. Wśród nich między innymi Elżbieta Trochonowicz, 40-letnia pośredniczka w obrocie nieruchomościami. Kobiecie przez całe życie towarzyszył sport, jednak przyznała, że po urodzeniu dzieci miała ponad 10 letnią przerwę. Postanowiła wrócić do aktywności fizycznej razem z dziećmi, biegi OCR i przeszkody nina stały się ich największą pasją. Do startu w programie namówiła ją córka oraz jej trener, znany wszystkim fanom programu Paweł Murawski, czyli Ninja Witcher. - Debiutuje w dosyć późnym wieku, natomiast myślę, że dzięki temu może pokażę kobietom, które mają dzieci, że wiek nie stanowi kompletnie żadnego ograniczenia - powiedziała przed startem i udowodniła, że ma rację, ponieważ w świetnym stylu pokonała tor eliminacyjny i wcisnęła buzzer na host tower. - Gdzie Ty byłaś przez poprzednie sezony? - pytali pełni podziwu komentatorzy.

Kolejną debiutantką, która jak to określili Juras i Jurek "rozwaliła" tor eliminacyjny jest Anna Solakiewicz, 40-letnia kierowniczka budowy z Krakowa w świetnym stylu pokonała wszystkie przeszkody. Po fakcie nie kryła ogromnej radości i wzruszenia - to było moje marzenie - przyznała ściskając komentatorów.

W odcinku fani programu mogli obejrzeć też występ czołowych polskich zawodniczek ninja, które dobrze znają z poprzednich sezonów. Wśród nich Katarzyna Wurszt, jedna z najniższych uczestniczek programu po raz czwarty próbowała swoich sił na torze udowadniając, że wzrost nie ma absolutnie znaczenia. Mimo swoich jedynych 152 centymetrów wzrostu pokonała wszystkie przeszkody i zameldowała się w półfinale. - Chciałabym zadedykować to mojej mamie, kocham Cię mama! - krzyknęła z host tower.

Swoją sportową klasę potwierdziła również Katarzyna Jonaczyk, najbardziej utytułowana zawodniczka w Polsce. Zdobywczyni tytułu Last Women Standing 7 i 8 edycji programu, a także jedyna kobieta, która ściągała się na Power Tower. Tym razem Kasia również w świetnym stylu pokonała wszystkie przeszkody.

Szczęście nie dopisało za to Dorocie Gadzińskiej, Last Woman Standing 6 edycji, która popełniła błąd i wpadła do wody na trzeciej przeszkodzie. Carolina Filipek, dwukrotna finalistka programu również nie wcisnęła buzzera na host tower. Pomimo podjęcia trzech prób nie udało jej się pokonać ostatniej przeszkody, czyli krzywej ściany.