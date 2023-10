Król Albanii” Popek na torze Ninja Warrior Polska!

Muzyk odbierany jest jako postać kontrowersyjna, przede wszystkim z powodu wyglądu - tatuażu na oczach i skaryfikacji twarzy , a także bezkompromisowych treści, które prezentował na solowych albumach, jak i w hip-hopowej grupie Firma, a potem w Gangu Albanii. Z sukcesami gdyż płyty osiągały status złotych, platynowych, a nawet diamentowych. Z nieco innej strony dał się poznać w 2018 roku gdy wziął udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i w parze z Janjią Lesar zajął wysokie trzecie miejsce . Czy równie dobrze jak na parkiecie pójdzie mu na torze Ninja Warrior? W to nie wątpią jego najbliżsi, którzy z całych sił kibicowali Popkowi na trybunach.

Największą presję odczuwa 23-latek z Gdańska, Jan Tatarowicz, któremu w 7. sezonie zabrakło niespełna sekundy do zdobycia statuetki Shuriken’a. Zawodnik zakończył rywalizację z tytułem najmłodszego Last Man Standing w historii. - Moim największym przeciwnikiem tak naprawdę jestem ja sam i moja chęć pokazania się jak najlepiej. Wszyscy oczekują ode mnie, że w tej edycji wygram. Staram się nie ulegać tej presji, mam poczucie, że ja już wystarczająco dużo osiągnąłem i nie muszę nikomu udowadniać. Jeśli tym razem uda mi się dotrzeć do góry Midoriyama to na pewno zdobędę ją w czasie. - deklaruje faworyt show.