Kobiety górą. Influencerki i zawodniczki MMA pokażą na co je stać

W polskiej edycji Ninja Warrior wzięły już udział 294 kobiety! Następne walczą w tej edycji - wśród nich w najbliższym odcinku pojawi się m.in. Klaudia Kołodziejczyk, SHEEYA! To popularna polska influencerka oraz trenerka personalna. Widzowie znają ją głównie z TikToka oraz Instagrama. Amatorsko zajmuje się również mieszanymi sztukami walki - jest jedną z zawodniczek federacji Fame MMA. Mimo młodego wieku Klaudia osiągnęła już ogromny sukces w internecie dzięki swojemu naturalnemu wdziękowi, wysportowanej sylwetce oraz charakterystycznej urodzie. To pogromczyni arbuzów, które pod naciskiem jej muskularnych ud roztrzaskują się na pół. Prywatnie to dziewczyna jednego z najbardziej popularnych influencerów w Polsce - Tomka Gimpera Działowego.