Wśród zawodników odcinka prawdziwi weterani. Pierwszy z ich to Ninja Witcher czyli Paweł Murawski, który od dawna ma chrapkę na górę Midoryiama. To on w 6 edycji wywalczył tytuł Last Man Standing i 4 razy znalazł się w finale. Jest także najszybszym zawodnikiem, który przefrunął nad torem osiągając historyczny czas 41 sekund i 80 setnych sekundy. Jego życie od lat związane jest ze społecznością ninja. W pierwszym sezonie poznał na eliminacjach swoją obecną partnerkę, z którą doczekał się bliźniaczek. Paweł jest także trenerem wielu zawodników, którzy startują w Ninja Warrior Polska i osiągają spektakularne sukcesy. W tej edycji programu zadebiutowała na torze jego podopieczna, Ela Trochonowicz, która bez trudu pokonała cały tor eliminacyjny. Reklama

Drugim z najmocniejszych zawodników jest Przemysław Jańczuk. Razem z ninja teamem, w którego skład wchodzą: Kasia Jonaczyk, Jan Tatarowicz, Grzegorz Niecko, Michał Grochoła i Jakub Zawistowski, wziął udział w międzynarodowych zawodach GOV Games Dubaj, na którym drużynowo zajęli 3 miejsce. Przemek już 4 razy dotarł do finału Ninja Warrior Polska. W 7 edycji spadł na ostatniej przeszkodzie i zabrakło mu zaledwie pół metra do stanięcia pod górą. Teraz chce pobić swoje rekordy i przejść każdy etap jeszcze szybciej.

Gościem specjalnym odcinka, który zmierzy się z torem będzie najwyższej klasy sportowiec, Kamil Syprzak - piłkarz ręczny, który na przestrzeni ostatnich miesięcy zapracował na tytuł jednego z najlepszych graczy na świecie na swej pozycji. Odchodząc w 2019 roku z Barcelony, znajdował się na zakręcie kariery. W Paryżu odnalazł swoje miejsce na ziemi. Jest teraz jednym z najlepszych obrotowych na świecie, o ile nie najlepszym. Kamil to wychowanek SPR Wisły Płock, w 2015 roku podpisał kontrakt z FC Barceloną (jako trzeci Polak w historii polskiego sportu- po Bogdanie Wencie i koszykarzu Macieju Lampe), a 2019 przeszedł do klubu Paris Saint- Germain HB, w którym gra do dziś. Jak ten ogromny, mierzący 207 cm i ważący 125 kg zawodnik poradzi sobie na torze? Reklama

Drugim śmiałkiem, który dołączy do grona sportowców jako gość programu będzie aktor młodego pokolenia, Kuba Zdrójkowski. Znamy go nie tylko z serialu "Pierwsza miłość", ale także z poprzednich sezonów programu "Ninja Warrior Polska". Raz dotarł nawet do półfinału. Czy tym razem zobaczymy go w finale?