Aktor Jakub Zdrójkowski nie daje za wygraną! Już po raz trzeci zmierzy się z torem Ninja Warrior Polska.

Kuba Zdrójkowski, aktor młodego pokolenia, znany m.in. z serialu "Kowalscy kontra Kowalscy", brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego z "Rodzinki.pl" to chłopak, który jest od zawsze aktywny sportowo. Choć nie trenuje na torach przeszkód, jak pozostali zawodnicy, dla których Ninja to sposób na życie, za każdym razem daje z siebie wszystko i idzie jak burza. Tym samym jest przykładem dla młodych ludzi, pokazuje, że warto być aktywnym i próbować swoich sił w sporcie.

Zapytany, co sprawia mu najwięcej trudności przed startem, odpowiedział - największym wyzwaniem poza zmobilizowaniem się do wczesnej pobudki na nagrania, jest opanowanie emocji i wyciszenie . - zdradził z uśmiechem. I faktycznie, każdy zawodnik poza przygotowaniem sportowym musi zmierzyć się z pokonaniem stresu i uspokojeniem głowy, nawet ci najlepsi.

W tym odcinku są wśród nich:

- Przemysław Jańczuk - jeden z najszybszych zawodników Ninja Warrior Polska, tzw “łysy z OSpro" ustanowił rekord toru ELIMINACYJNEGO, utytułowany zawodnik OCR. Do tej pory udało mu się dojść do półfinału w 2 edycji, a w 4, 6 i 7 sezonie wystąpił w finale.

- Krzysztof Orankiewicz - artysta malarz i zapalony sportowiec. Prowadzi własną szkołę "Jungle nextreme" gdzie trenuję dzieciaki na wielkim torze przeszkód. Widzieliśmy go już w półfinale w sezonie 2, 4 i 7. W 6 edycji programu doszedł aż do finału.

- Teofil Deciuk - prawdziwy sportowy freak. Trenował pływanie, taekwondo, pięciobój nowoczesny, biegi OCR i wiele innych dyscyplin. Jednak zawody Ninja zajmują najwięcej miejsca w jego sercu. Za każdym razem, gdy stawał na torze, awansował do samego finału. Znamy go z 1, 3, 4 i 6 edycji programu.

Elementy toru

Tor eliminacyjny to sześć przeszkód. Pierwsza z nich to "Bieg parkourowca 2" w której liczy się balans i szybkość. Druga przeszkoda to "Zjazd na chustach". Tylko zręczność pomoże ją pokonać. Numer trzy to "Na krawędzi", w której kluczowy jest balans ciała i praca nóg. "Chwiejne łódki" to przeszkoda czwarta. Sprawdzian dla chwytu i brzucha. Kolejna przeszkoda to "Przerzutnie", której nie uda się pokonać bez silnych rąk i mięśni brzucha. Na koniec legendarna "krzywa ściana" po pokonaniu, której zawodnik musi wcisnąć buzzer zatrzymujący czas.