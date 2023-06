Wielkie nerwy w Niemczech po kolejnej porażce. "Sytuacja jest dramatyczna"

Sytuacja jest dramatyczna. Musimy to jasno powiedzieć. Trudno to wyjaśnić. Brakuje wszystkiego, to co dajemy, to jest za mało. Czuję się jak pod koniec sezonu w Bayernie Monachium - w tej chwili wszystko idzie przeciwko nam. Będziemy iść dalej. Musimy wywalczyć sobie wyjście z tego. Narzekanie teraz nie pomoże

~ Leon Goretzka dla RTL