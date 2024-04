Klopp ogłosił swoją decyzję w styczniu tego roku podczas telewizyjnego wywiadu. "Opuszczam klub po zakończeniu sezonu. Rozumiem, że to szok dla wielu ludzi w tym momencie, ponieważ słyszą to po raz pierwszy " - powiedział.

"Nie wiem, jak mogę to ująć. Kończy mi się energia. Problem nie pojawił się oczywiście teraz. Jestem tego świadomy od dłuższego czasu. Wiedziałem, że w którymś momencie będę musiał to ogłosić . Teraz czuję się w porządku, ale wiem, że nie mogę wykonywać tej pracy bez końca" - wytłumaczył.

Jürgen Klopp zdobył z Liverpoolem wszystkie trofea

Klopp pełni funkcję menedżera Liverpoolu od jesieni 2015 roku . Jego obecna umowa - obowiązująca do 30 czerwca 2026 - zostanie rozwiązana przedterminowo.

W sezonie 2018/19 wygrał z "The Reds" Ligę Mistrzów . Potem również Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwa świata. Wszystkie trofea zgarnął na Wyspach, w tym to najważniejsze, czyli mistrzostwo w 2020 roku, na które klub czekał aż 30 lat, Puchar Anglii, Pucha Ligi oraz Tarczę Wspólnoty.

I te dobre wyniki z piłki klubowej Klopp miałby przenieść na reprezentację Niemiec, z którą jest łączony od pewnego czasu. Tym bardziej, że właśnie kontrakt z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej przedłużył Rudi Völler, a dyrektor sportowy jest wielkim miłośnikiem swojego rodaka. Już w 2020 roku powiedział, ze to tylko kwestia czasu, kiedy obejmie on kadrę."Wierzę, że Jogi Löw wciąż może sprawować tę funkcję, ale w pewnym momencie to stanowisko przypadnie Jürgenowi Kloppowi" - przyznał Völler, którego słowa przypomina teraz "Daily Star".