Sensacyjne doniesienia! Ronaldo w miejsce Lewandowskiego?!

W tej całej historii najbardziej prawdopodobne jest, że Ronaldo rzeczywiście chce opuścić Manchester United. "Portugalczyk coraz mocniej uświadamia sobie, że jego czas w Manchesterze dobiega końca i chce opuścić Old Trafford" - pisze "AS".

Ronaldo wie, że jest coraz bliżej końca kariery, ale ciągle jest głodny sukcesów. Tyle tylko, że czuje, iż z ekipą "Czerwonych diabłów" nie ma to większych szans. W tym przekonaniu Portugalczyka ma utrzymywać obecne okno transferowe. Podczas gdy Manchester City pozyskał Erlinga Haalanda, a Liverpool Darwina Nuneza, Manchester United na rynku cały czas jest pasywny.

Według "AS" Ronaldo już rozpuścił wici, że chciałby zmienić klub. Chętnych na jego zatrudnienie ma być sporo, ale jednym z najważniejszych kierunków jest Monachium. Według hiszpańskiej gazety Portugalczyk miałby w drużynie mistrzów Niemiec zastąpić Lewandowskiego, który niemal siedzi na walizkach. Polak już oświadczył władzom Bayernu, że chce odejść do Barcelony, mimo że jego umowa wygasa dopiero za rok. Katalończycy próbują przekonać Bayern do transferu podnoszeniem kwoty, a obecnie cena ma się kręcić w okolicach 50 mln euro.

Wobec gotowości Ronaldo do zmiany klubu, Bawarczycy podobno przychylniej zaczyna patrzeć na ewentualne odejście Polaka. Szczególnie, że - według "AS" - Portugalczyk wysoki ceni obecną sytuację w Bayernie.

- W Monachium ma gwarancję gry o najwyższe cele w Bundeslidze, poza tym Bayern wydaje się mocnym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów - pisze "AS".

Transfery Bayernu. Kogo pozyskają?

Mistrzowie Niemiec już wysłali mocny sygnał, że w przyszłym sezonie nie zamierzają składać broni. Pozyskali już z Ajaksu Amsterdam utalentowanych Ryana Gravenbercha oraz Noussairego Mazraouiego, a teraz przeprowadził jeden z największych transferów w historii klubu, wykupując z Liverpoolu Sadio Mane.

Na tych zawodników mistrzowie Niemiec wydali ok. 50 mln euro. Kolejnych 30 mln euro Bawarczycy planują przeznaczyć na pozyskanie z RB Lipsk Konrada Laimera .

