Neuer może mieć problem. Kolega z kadry prowokuje bramkarza Bayernu

Przerwa Manuela Neuera z grą w piłkę trwa od połowy grudnia - właśnie wtedy Niemiec złamał nogę, będąc na nartach. Podczas jego nieobecności miejsce w podstawowym składzie reprezentacji zajął Marc-Andre ter Stegen . Zawodnik FC Barcelona podczas ostatniego zgrupowania dał kilka sygnałów, świadczących o tym, że bardzo przywiązał się do swojej nowej roli i nie będzie chciał oddać jej , gdy golkiper Bayernu Monachium wróci do zdrowia.

Neuer prowokowany przez ter Stegena. Na stałe straci pozycję w bramce reprezentacji Niemiec?

Niemieccy dziennikarze oceniają, że słowa i "prowokacje" ter Stegena z pewnością nie spodobają się samemu Neuerowi, który chciałby po powrocie do zdrowia wrócić do pierwszego składu reprezentacji Niemiec. Z drugiej strony powinno to mocno zmotywować legendarnego golkipera do tego, aby wywalczyć sobie bluzę z numerem "1".