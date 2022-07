Hitowy transfer Bayernu Monachium! Wszystko uzgodnione!

Bayern o Matthijsa de Ligta walczył od kilku tygodni, ale w ostatnich dniach sprawy nabrały tempa. Duży wpływ na jego pozyskanie miało odejście Roberta Lewandowskiego, ponieważ dzięki temu Bawarczycy pozyskali pieniądze na pozyskanie holenderskiego obrońcy. Nieoficjalnie ma on kosztować mistrzów Niemiec ok. 80 mln euro.

- Juventus zaakceptował ofertę Bayernu. De Ligt przenos się do Niemiec i otrzymuje kontrakt do 2027 roku! - podaje Bild.

- Matthijs de Ligt nowym graczem Bayernu Monachium! - informuje z kolei Sport1.

Wygląda na to, że już tylko niespodziewany zwrot okoliczności mógłby stanąć na drodze przenosin Holendra do Nawarii. De Ligt miał być tak przekonany do gry w Bayernie, że miał się nawet zgodzić na obniżkę zarobków. Z kolei Bawarczycy przekonali Holendra do opuszczenia Juventusu faktem, że w Bawarii powstaje mocna drużyna (sprowadzono m.in. Sadio Mane), której szefem defensywy ma być właśnie de Ligt.

Nieprzypadkowo transfer Holendra wjechał na ostatnią prostą właśnie dzisiaj. Od wczoraj władze mistrzów Niemiec są krytykowane za to, że pozwoliły odejść Robertowi Lewandowskiemu do Barcelony, więc informacją o pozyskaniu de Ligta mają oni w jakiś sposób zostać uspokojeni. Poza tym to właśnie pieniądze z transferu Polaka mają pokryć koszty transferu Holendra.

