Kibice mają dość Flicka. Były trener Bayernu pożegna się z reprezentacją Niemiec?

Mimo fatalnego fatalnego występu na turnieju w Katarze Flick nie stracił zaufania federacji DFB i otrzymał szansę, by przygotować drużynę na Euro 2024 , które odbędzie się w Niemczech. Przed własną publicznością zespół musi zaprezentować się z dobrej strony, dlatego oczekiwania wobec selekcjonera, jak i zawodników, są ogromne. Niestety w ostatnim czasie pogorszyły się wyniki drużyny , co nie umknęło uwadze kibiców.

Dziennik "Kicker" przeprowadził wśród czytelników ankietę, w której można było ocenić pracę Flicka w kadrze narodowej w skali 1-6. "1" to klasa światowa, natomiast "6" oznacza występ poniżej krytyki. O jej wynikach wspomniał na Twitterze Gabriel Stach. W ankiecie wzięło udział 24 tysiące osób. Aż 27,8 proc. wystawiło Flickowi "5", a stopień niżej dało mu 24,4 proc. czytelników. Według 21,9 proc. kibiców Flick zasłużył na najniższą ocenę, czyli "6".

Kontrakt Flicka z DFB obowiązuje do końca lipca 2024 roku. Niewykluczone, że niemieckich piłkarzy do Euro 2024 będzie przygotowywał inny trener. We wrześniu reprezentacja Niemiec zmierzy się z Francją oraz Japonią. Jak podaje "Bild", nadchodzące spotkania będą kluczowe dla przyszłości 58-latka.