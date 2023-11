Karim Adeyemi nie jest postacią anonimową w świecie futbolu. Młody Niemiec, choć ma zaledwie 21 lat, jest jednym z kluczowych zawodników Borussii Dortmund, której szeregi zasilił w maju 2022 roku. Kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 2021 roku zadebiutował on w seniorskiej reprezentacji Niemiec podczas meczu eliminacji do mistrzostw świata w Katarze przeciwko Armenii. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali wówczas 6:0 i ostatecznie bez problemu awansowali na mundial.