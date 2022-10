Ułatwione zadanie Bayernu Monachium. Dalsze problemy Rafała Gikiewicza

W środę o godzinie 20:45 rozpocznie się mecz drugiej rundy Pucharu Niemiec, w którym Augsburg podejmie Bayern Monachium. W podstawowej jedenastce gospodarzy na to spotkanie ma wybiec Robert Gumny, jednak będzie to jedyny polski akcent. Rafał Gikiewicz wciąż zmaga się z urazem uda i nie zagra z Bawarczykami.

Reklama

Gikiewicz nie zagra z Bayernem. Miesiąc wcześniej go zatrzymywał

Potwierdził to trener Enrico Maassen na konferencji prasowej. - Chcemy wygrać mecz i świętować. Musimy trzymać przeciwnika jak najdalej własnej bramki - powiedział. Osiągnięcie głównego celu bez pomocy polskiego golkipera może być jednak dużo trudniejsze. Był on kluczowym zawodnikiem we wrześniowej wygranej z Bayernem w Bundeslidze, gdy obronił chociażby sytuację sam na sam z Leroyem Sane, a także strzał Manuela Neuera w ostatnich minutach.

34-latek opuścił ostatnie dwa mecze ligowe (1:1 z Wolfsburgiem i 2:3 z FC Koeln). Teraz zabraknie go w meczu pucharowym, gdzie również jest pierwszym wyborem szkoleniowca.

Gikiewicz trafił do Augsburga w 2020 roku z Unionu Berlin. Wciąż nie jest jasne, czy otrzyma propozycję przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu. Rozmowy na ten temat nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Czytaj także: Xavi szykuje tąpnięcie w składzie Barcelony. Tak spróbuje się ratować