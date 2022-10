Tymoteusz Puchacz wszedł i... strzela! Otworzył wynik meczu [WIDEO]

Do klubu ze stolicy Niemiec 23-latek trafił w lipcu ubiegłego roku z Lecha Poznań. O mocnej w nim pozycji póki co może jednak pomarzyć - łącznie zagrał w barwach drużyny dopiero osiem razy (środowy mecz to spotkanie numer dziewięć), a w międzyczasie przebywał też na wypożyczeniu w tureckim Trabzonsporze.

Tymoteusz Puchacz gra i... strzela

W tym sezonie Polaka oglądaliśmy dotąd w barwach Unionu tylko raz - w spotkaniu Ligi Europy z Bragą. Przebywał na boisku 65 minut. Kolejną szansę dostał w starciu Pucharu Niemiec z 1.FC Heidenheim.

Niewielki klub z zaplecza Bundesligi szybko dał się zaskoczyć i stracił bramkę, której strzelcem był... Puchacz. Polak wpakował do siatki dośrodkowaną z prawej strony boiska piłkę strzałem z powietrza.

Puchacz przypomniał o sobie w najlepszym, możliwym momencie. Już w czwartek ogłoszona zostanie szeroka kadra Polski na mundial w Katarze. Czesław Michniewicz ma więc szansę, by dopisać jego nazwisko do listy. O ile oczywiście wcześniej tego nie zrobił.