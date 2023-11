Sensacja była o krok, grad goli w Niemczech. Niewiarygodny finisz meczu

Dla Bayeru Leverkusen - niepokonanego lidera Bundesligi - mecz z grającą na trzecim poziomie rozgrywkowym ekipą SV Sandhausen miał być spokojnym spacerkiem. Podopieczni trenera Xabiego Alonso chyba jednak zbyt dosłownie potraktowali te słowa, bo choć schodzili do szatni na przerwę prowadząc 1:0 (gola strzelił Exequiel Palacios , wykorzystując rzut karny ), w swojej grze ograniczyli się do minimum.

Puchar Niemiec. Bayer Leverkusen pokonał Sandhausen, ale długo pachniało sensacją

Wiele wskazywało na to, że regulaminowy czas gry może zakończyć się sensacją , za jaką należałoby uznać remis Bayeru z trzecioligowcem. Lider Bundesligi nie dopuścił jednak do takiego scenariusza.

A to wcale nie był koniec emocji, bo w doliczonym czasie gry dublet skompletował Amine Adli. To jednak nie on, a wprowadzony z ławki rezerwowych Florian Wirtz był bohaterem ostatniej akcji bramkowej, popisując się kapitalnym dryblingiem, a następnie zagrywając do partnera z drużyny.