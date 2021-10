Mecz z drużyną grającą kilka klas rozgrywkowych niżej miał być dla Herthy spacerkiem. Miał, bowiem Preussen Muenster sprawiło faworytowi nieoczekiwane problemy.



Berlińczycy prowadzili od 3. minuty po bramce Stefana Joveticia i asyście mającego za sobą występy dla polskiej (oraz także niemieckiej) młodzieżówki Dennisa Jastrzembskiego. Preussen wyrównało jeszcze przed przerwą.



Krzysztof Piątek wszedł z ławki, Hertha uniknęła kompromitacji

Hertha od początku drugiej połowy grała z przewagą jednego zawodnika, a mimo to otarła się o dogrywkę. Gra drużyny z Bundesligi ruszyła dopiero w ostatnim kwadransie - zbiegło się to w czasie z wejściem na boisko Krzysztofa Piątka.



Ostatecznie bramki w końcówce zdobyli Ishak Belfodil oraz Marco Richter i Hertha awansowała do 1/8 finału Pucharu Niemiec.

W innym spotkaniu Schalke 04 Gelsenkirchen (z Marcinem Kamińskim w składzie) odpadło z rywalizacji, przegrywając 0-1 z TSV 1860 Monachium. Awans do kolejnej rundy wywalczyły RB Lipsk oraz TSG Hoffenheim.





