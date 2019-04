Puchar Niemiec. Werder Brema - Bayern Monachium w półfinale. Na żywo

Werder Brema walczy z Bayernem Monachium o finał Pucharu Niemiec. W podstawowym składzie gości jest Robert Lewandowski. Zapraszamy do śledzenia meczu z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Werder Brema 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

(Uwaga - relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5)



Mimo nie najlepszego sezonu, Bayern wciąż ma szansę na podwójną koronę. W Bundeslidze prowadzi z punktem przewagi nad Borussią Dortmund, ma też szansę na Puchar Niemiec.

Reklama

W środę na drodze bawarskiego zespołu staje Werder Brema. Drużyna z północy Niemiec wciąż ma szansę na awans do europejskich pucharów z Bundesligi, ale łatwiej może być o to po zwycięstwie w pucharze. Werder sięgnął po trofeum sześć razy, po raz ostatni w 2009 r.



Bayern przed rokiem przegrał w finale z Eintrachtem Frankfurt. Tym razem w awansie do finału monachijczykom miał pomóc Robert Lewandowski, który wybiegł w podstawowym składzie.

Spotkanie odważniej rozpoczęli gospodarze. Bremeńczycy, przynajmniej biorąc pod uwagę statystyki, nie mieli zresztą powodów do obaw - w Pucharze Niemiec nie przegrali meczu na własnym stadionie od prawie 31 lat. A choć w sobotnim meczu ligowym z Bayernem przegrali 0-1, opierali się atakom monachijczyków przez 75 minut.



Już w 8. minucie pucharowego spotkania bramce gości po raz pierwszy zagroził Max Kruse. Kapitan Werderu znalazł się w niezłej sytuacji, ale uderzył wysoko nad bramką. W odpowiedzi po akcji Davida Alaby przez szansą stanął Thomas Mueller - kopnął jednak piłkę obok słupka.



Niemiec jeszcze bliżej gola był w 16. minucie, ale tylko złapał się za głowę: zamiast w bramkę trafił w obrońcę rywali. Po kilku minutach gest Muellera powtórzyli piłkarze Werderu, gdy Davy Klaassen fatalnie spudłował kilka metrów przed bramką Bayernu.



Odważną grę gospodarzy skarcił Lewandowski. W 36. minucie piłka po zgraniu Muellera z lewej strony odbiła się od słupka, a najwięcej zimnej krwi zachował Polak, który wbił ją do bramki. To już 30. gol Lewandowskiego w 42. występie w Pucharze Niemiec.



Zwycięzca rywalizacji Werderu z Bayernem w finale zmierzy się z RB Lipsk, które we wtorek pokonało 3-1 Hamburgera SV.



Puchar Niemiec: sprawdź szczegóły





Niemcy - Puchar Niemiec

2019-04-24 20:45 | Stadion: Weserstadion | Widzów: 6181 | Arbiter: D. Siebert STATYSTYKI Werder Brema Bayern Monachium 0 1 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 5 7 Strzały na bramkę 2 2 Rzuty rożne 2 1 Faule 7 7 Spalone 0 3

Damian Gołąb