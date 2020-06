W drugim półfinale Pucharu Niemiec Bayern Monachium podejmuje Eintracht Frankfurt. Czy Robert Lewandowski już dziś obejmie prowadzenie w snajperskiej klasyfikacji rozgrywek? Śledź przebieg spotkania na żywo z Interią.

W bieżącej edycji Pucharu Niemiec pozostały już tylko dwie niewiadome. Wczoraj pierwszym finalistą został Bayer Leverkusen po wyjazdowym zwycięstwie 3-0 nad czwartoligowym 1. FC Saarbrucekn. Kto będzie przeciwnikiem "Aptekarzy" w decydującym boju?



Fani Bayernu liczą na swoją ekipę, a szczególnie na Roberta Lewandowskiego. Polak w dotychczasowych spotkaniach zdobył trzy bramki i zajmuje drugie miejsce w pucharowej klasyfikacji strzelców. By wyjść na czoło zestawienia, potrzebuje dzisiaj dwóch trafień.



Już po niespełna 10 minutach Bawarczycy powinni prowadzić różnicą dwóch bramek. Najpierw bliski otwarcia wyniku był Mueller, ale po jego uderzeniu głową piłkę z linii bramkowej wybił Chandler. Potem wydawało się, że na liście strzelców musi znaleźć się Lewandowski, ale gdy miał przed sobą pustą bramkę - futbolówka przeleciała mu między nogami!



Nie minął jednak kwadrans, a Bayern znalazł się na prowadzeniu. "Lewy" miał kłopoty z przyjęciem piłki, dopadł jednak do niej Mueller - zacentrował miękko do Periszicia, a ten głową dopełnił formalności.



Przed szansą na podwyższenie prowadzenia dwukrotnie stanął Coman. Miał idealną ku temu okazję, gdy uderzał z ostrego kąta na pustą bramkę. Uczynił to jednak tak nieporadnie, że piłka zatrzymała się tylko na bocznej siatce. W kolejnej akcji przymierzył z kolei mocno i czysto, ale wysoko nad poprzeczką.



Na pierwszą groźną akcję Lewandowskiego musieliśmy czekać do 31. minuty. Kapitan reprezentacji Polski w polu karnym rywala zwiódł dwóch defensorów i oddał atomowy strzał. Na posterunku był jednak Trapp - interweniował z najwyższym trudem, ale skutecznie.



Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 1-0 - trwa I połowa



1-0 Periszić (14. głową)