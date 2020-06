W drugim półfinale Pucharu Niemiec Bayern Monachium pokonał 2-1 Eintracht Frankfurt. Zwycięską bramkę zdobył Robert Lewandowski. W wielkim finale Bawarczycy zagrają 4 lipca w Berlinie z Bayerem Leverkusen.

Niemcy - Puchar Niemiec

2020-06-10 20:45 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: M. Fritz Bayern Monachium Eintracht Frankfurt 2 1 DO PRZERWY 1-0 I. Periszić 14' R. Lewandowski 74' D. da Costa 69'

W bieżącej edycji Pucharu Niemiec pozostała już tylko jedna niewiadoma. Wczoraj pierwszym finalistą został Bayer Leverkusen po wyjazdowym zwycięstwie 3-0 nad czwartoligowym 1. FC Saarbrucekn. Przeciwnikiem "Aptekarzy" w decydującym boju będzie Bayern.



Już po niespełna 10 minutach Bawarczycy powinni prowadzić różnicą dwóch bramek. Najpierw bliski otwarcia wyniku był Mueller, ale po jego uderzeniu głową piłkę z linii bramkowej wybił Chandler. Potem wydawało się, że na liście strzelców musi znaleźć się Lewandowski, ale gdy miał przed sobą pustą bramkę - futbolówka przeleciała mu między nogami!



Nie minął jednak kwadrans, a Bayern znalazł się na prowadzeniu. "Lewy" miał kłopoty z przyjęciem piłki, dopadł jednak do niej Mueller - zacentrował miękko do Periszicia, a ten głową dopełnił formalności.



Przed szansą na podwyższenie prowadzenia dwukrotnie stanął Coman. Miał idealną ku temu okazję, gdy uderzał z ostrego kąta na pustą bramkę. Uczynił to jednak tak nieporadnie, że piłka zatrzymała się tylko na bocznej siatce. W kolejnej akcji przymierzył z kolei mocno i czysto, ale wysoko nad poprzeczką.



Na pierwszą groźną akcję Lewandowskiego musieliśmy czekać do 31. minuty. Kapitan reprezentacji Polski w polu karnym rywala zwiódł dwóch defensorów i oddał atomowy strzał. Na posterunku był jednak Trapp - interweniował z najwyższym trudem, ale skutecznie.



Początek drugiej odsłony nie przyniósł huraganowych ataków Eintrachtu. Defensywa Bayernu spisywała się bez zarzutu, co w ekipie gości budziło coraz większą frustrację. Jej kumulacją był brutalny faul na Kimmichu, który z zakrwawioną głową musiał na chwilę opuścić murawę, by zmienić koszulkę. Co ciekawe, agresor nie został ukarany nawet żółtą kartką.



Wystarczył jednak moment nieuwagi w szeregach obronnych gospodarzy i zrobiło się 1-1. Bramkową akcję przeprowadzili dwa dublerzy. W polu karnym "zakręcił" Kamada, odegrał do Da Costy, a ten strzałem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania.



Na kwadrans przed końcem swoje zrobił Lewandowski. Zakończył zespołową akcję strzałem do pustej bramki, ale nie mógł cieszyć się od razu po uderzeniu. Sędzia zarządził bowiem analizę VAR, podejrzewając pozycję spaloną. Po dwóch minutach wskazał jednak na środek boiska.

To był cios na wagę awansu do berlińskiego finału!



Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 2-1



1-0 Periszić (14. głową), 1-1 Da Costa (69.), 2-1 Lewandowski (75.)

Puchar Niemiec - zobacz drogę do finału



2 1 Bayern Monachium Eintracht Frankfurt Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Coman Davies Goretzka Periszić Lewandowski Mueller Trapp Abraham Chandler Hinteregger N'Dicka Touré Gaćinović Ilsanker Kohr Rode Silva SKŁADY Bayern Monachium Eintracht Frankfurt Manuel Neuer Kevin Trapp David Alaba David Ángel Abraham Jerome Boateng Timothy Chandler Joshua Kimmich 90′ 90′ Martin Hinteregger Benjamin Pavard Obite Evan N'Dicka 61′ 61′ Kingsley Coman 66′ 66′ Almamy Touré Alphonso Davies 66′ 66′ Mijat Gaćinović 86′ 86′ Leon Goretzka 77′ 77′ Stefan Ilsanker 14′ 14′ 44′ 44′ 61′ 61′ Ivan Periszić 77′ 77′ Dominik Kohr 74′ 74′ Robert Lewandowski Sebastian Rode Thomas Mueller 88′ 88′ Andre Silva REZERWOWI Christian Früchtl Frederik Roennow Sven Ulreich Eric Durm 61′ 61′ 90′ 90′ Lucas Hernández Pi Makoto Hasebe Álvaro Odriozola Arzallus 66′ 66′ 69′ 69′ Danny Vieira da Costa 86′ 86′ Aginaga Javi Martinez Jonathan de Guzmán Sarpreet Singh 66′ 66′ Daichi Kamada 61′ 61′ Alcantara Thiago Djibril Sow Joshua Zirkzee 77′ 77′ Lucas Torró Marset 77′ 77′ Bas Dost

STATYSTYKI Bayern Monachium Eintracht Frankfurt 2 1 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 13 9 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 5 3 Faule 11 9 Spalone 3 0