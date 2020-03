Union Berlin z Łukaszem Gikiewiczem w bramce przegrał 1-3 z Bayerem Leverkusen w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Jeszcze w 71. minucie berlińczycy byli na prowadzeniu, ale wtedy wysiłek drużyny zniweczył Christopher Lenz, ukarany czerwoną kartką. Tak oto na BayArena został wyłoniony trzeci półfinalista tych rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. 1. FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf 1-1 (k. 7-6). Wideo © 2020 Associated Press

Niedawno obie drużyny skonfrontowały się w Bundeslidze. Po emocjonującym spotkaniu w Berlinie 2-3 wygrał Bayer, choć jeszcze w 82. minucie był wynik 1-1. Jednak końcówka przyniosła wielką dramaturgię, a decydujący gol autorstwa Karima Bellarabiego padł już w czwartej doliczonej minucie.

Reklama

Tym razem, po pierwszej połowie, nic nie zapowiadało podobnej kanonady. Gikiewicz nie miał zbyt wiele pracy, a gdy trzeba było pokazać, kto rządzi w jego polu karnym, zachowywał się bez zarzutu. Tak było w 29. min, gdy Leon Bailey posłał dobre dośrodkowanie w "16", ale Polak spokojnie przechwycił piłkę.

Na gola trzeba było poczekać do 39. minuty. Szarżą prawą stroną boiska popisał się Marius Bulter i zakończył ją wrzutką sprzed pola karnego. Niepilnowany na piątym metrze Marcus Ingvartsen miał czas, by precyzyjnym strzałem głową skierować piłkę przy słupku do siatki.

Niemcy - Puchar Niemiec

2020-03-04 18:30 | Stadion: BayArena | Widzów: 18453 | Arbiter: B. Cortus 3 1 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Hradecky Bender Sinkgraven Tah Tapsoba Amiri Aranguiz Demirbay Havertz Alario Bailey Butler Gikiewicz Friedrich Lenz Ryerson Schlotterbeck Andrich Bülter Parensen Prömel Ingvartsen Ujah SKŁADY Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Lukasz Hradecky 90′ 90′ Rafał Gikiewicz Sven Bender Marvin Friedrich Daley Sinkgraven 61′ 61′ 71′ 71′ Christopher Lenz 44′ 44′ 46′ 46′ Jonathan Tah Julian Ryerson Edmond Fayçal Tapsoba Keven Schlotterbeck 46′ 46′ Nadiem Amiri Robert Andrich 86′ 86′ 55′ 55′ Charles Aranguiz 73′ 73′ Marius Bülter Kerem Demirbay 48′ 48′ Michael Parensen Kai Havertz 82′ 82′ Grischa Prömel 90′ 90′ Lucas Nicolás Alario 39′ 39′ Marcus Ingvartsen 70′ 70′ Leon Bailey Butler 70′ 70′ Anthony Ujah REZERWOWI Ramazan Özcan Moritz Nicolas Aleksandar Dragovic Neven Subotić Wendell Nascimento Borges 73′ 73′ Christopher Trimmel 46′ 46′ Mitchell Weiser Christian Gentner Julian Baumgartlinger 82′ 82′ Felix Kroos 70′ 70′ 72′ 72′ Karim Bellarabi Yunus Malli Exequiel Alejandro Palacios 70′ 70′ Sebastian Andersson 46′ 46′ 90′ 90′ 70′ 70′ Moussa Diaby Sheraldo Becker Paulo Henrique Sampaio Filho Sebastian Polter

Mecz nabierał rumieńców po przerwie, tyle że jeden z piłkarzy Unionu, a konkretnie Christopher Lenz, zniweczył wysiłek kolegów. W ciągu dziesięciu minut obejrzał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska.

Puchar Niemiec: Zobacz wyniki ćwierćfinałów

Druga kara nadeszła w mgnieniu oka, a był nią w 72. min gol wyrównujący autorstwa Bellarabiego. W tej sytuacji Gikiewicz nie miał większych szans. Za to w 79. min nasz bramkarz błysnął bardzo dobrą interwencją, gdy z kilku metrów obronił nogą strzał Svena Bendera.

STATYSTYKI Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 3 1 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 16 5 Strzały na bramkę 10 3 Rzuty rożne 5 1 Faule 14 7 Spalone 2 1

Grający w przewadze Bayer poszedł za ciosem i losy meczu właściwie rozstrzygnął w 86. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, w tłumie piłkarzy najlepiej ustawił się Aranguiz, który strzałem głową posłał piłkę blisko słupka. Gikiewicz ruszył z interwencją, ale nie sięgnął strzału.

W pierwszej minucie doliczonego czasu "Aptekarze" ustalili wynik spotkania. Bellarabi pokonał z piłką przy nodze pół boiska i w polu karnym podał do Moussy Diaby. Francuz krótkim zwodem wymanewrował Gikiewicza i z kilku metrów skierował piłkę do siatki. Po tym golu nasz golkiper trochę się "zagotował" i za niesportowe zachowanie otrzymał żółtą kartkę.



Art



Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 3 1 DO PRZERWY 0-1 K. Bellarabi 72' C. Aranguiz 86' M. Diaby 90' M. Ingvartsen 39'