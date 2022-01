Kto pokaże mecze Pucharu Niemiec? Jest rozstyrzygnięcie

Oprac.: Radosław Nawrot Puchar Niemiec

Telewizja Eleven Sports zawarła porozumienie w sprawie wyłącznych praw do transmitowania w Polsce rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec (DFB-Pokal). Rywalizację z udziałem Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i innych czołowych klubów widzowie stacji będą mogli oglądać co najmniej do sezonu 2025/26.

Zdjęcie Mecz Pucharu Niemiec: Borussia Mönchengladbach - Bayern Monachium / East News