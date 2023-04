Kolejna porażka Borussii Dortmund! Odpada z Pucharu Niemiec

W sobotę Borussia Dortmund jeszcze jako lider Bundesligi przystępowała do ligowego meczu na szczycie z Bayernem Monachium. Po katastrofalnym błędzie Gregora Kobela zespół Edina Terzicia zupełnie się rozsypał i przegrał spotkanie 2-4.

Porażka ta sprawiła, że Bawarczycy wyprzedzili Borussię w tabeli i objęli pozycję lidera. W tygodniu toczyła się za to rywalizacja pucharowa i Bayern niespodziewanie we wtorek przegrał 1-2 z SC Freiburg. To otworzyła przed Borussią dużą szansę na trofeum w tym sezonie.