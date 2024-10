Hit drugiej rundy Pucharu Niemiec. Padła tylko jedna bramka, ważna rola Polaka

Hitem 1/16 finału DFB-Pokal było starcie VFL Wolfsburg z Borussią Dortmund . Oba zespoły podchodziły do niego w niedobrych humorach. Wolfsburg po ośmiu kolejkach Bundesligi zajmuje dopiero czternaste miejsce w tabeli, a martwić może bardzo słaby bilans meczów na własnym obiekcie - zero zwycięstw, jeden remis i trzy porażki. Identyczny - tylko że na wyjazdach - ma Borussia Dortmund. Ostatnio piłkarze Nuriego Sahina przegrali 2:5 z Realem Madryt i 1:2 z Augsburgiem. Są obecnie na siódmej lokacie, mając pięć punktów więcej od wtorkowego rywala. Zapowiadał się więc wyrównany mecz.

Tak też było. W 14. minucie Maximilian Beier z "BVB" postraszył rywali strzałem w słupek bramki Kamila Grabary . Ci odpowiedzieli dobrą próbą Mohamed Amoura. Sytuacji bramkowych nie było zbyt wiele, a po przerwie nie doszło do wielkiej poprawy. W 65. minucie Serhou Guirassy został w końcu znaleziony dośrodkowaniem w polu karnym i przetestował polskiego golkipera, który zbił piłkę nad poprzeczkę.

Wolfsburg - Borussia Dortmund w Pucharze Niemiec: bezbramkowe 90 minut

W 81. minucie na boisko wszedł także Jakub Kamiński. Dortmund przeważał, ale nie doszło do żadnego zwrotu akcji i sędzia Daniel Siebert musiał zarządzić dogrywkę. Ta zaczęła się pod dyktando Wolfsburga, co trudno byłoby przewidzieć z wcześniejszego przebiegu konfrontacji. Nie przełożyło się to jednak na klarowne okazje.